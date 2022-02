Friedensgottesdienste und Kerzenprotest gegen Ukraine-Krieg

Knapp 100 Menschen haben bei einem Friedensgottesdienst in Waren an der Müritz ein Ende der bewaffneten Auseinandersetzung in der Ukraine gefordert. «Der Konflikt in der Ukraine ist über Jahre gewachsen, aber Krieg darf kein Argument sein», sagte Pastorin Anja Lünert am Sonntag in der St. Georgenkirche. Krieg dürfe nirgendwo auf der Welt ein Argument sein.

Lünert erinnerte daran, dass unter dem Motto «Keine Gewalt» in der St. Georgenkirche im Oktober 1989 die erste friedliche Demonstration gegen die DDR-Machthaber auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern begonnen hatte. Daran erinnert inzwischen das zentrale Wende-Denkmal für den Nordosten an der Kirche. Damals habe man nicht gedacht, dass solche kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa wieder möglich seien, sagte Lünert.

Am Freitagabend hatten spontan rund 100 Menschen mit Kerzen auf dem Neubrandenburger Markt für Frieden und Solidarität mit dem ukrainischen Volk demonstriert. Aufgerufen hatten die Jugendorganisationen der CDU, SPD, FDP und der Grünen. Auch Gewerkschaften waren dabei. Wie die Nordkirche in Schwerin inzwischen mitteilte, sind in den nächsten Tagen zahlreiche Friedensgottesdienste in evangelischen Kirchen geplant, darunter montags in Neubrandenburg und Neustrelitz und donnerstags in Rostock, Schwerin und Güstrow.