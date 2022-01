Frontalzusammenstoß: Zwei Verletzte bei Autounfall in Murr

Bei einem Verkehrsunfall in Murr (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll ein 34-Jähriger mit seinem Auto aus zunächst noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Dort kam ihm ein 19-Jähriger in seinem Wagen entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem die Männer leicht verletzt wurden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei dem 34-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Die Autos mussten am Samstagabend abgeschleppt werden.

