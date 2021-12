Frontalzusammenstoß auf B111: Vier Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 111 im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind vier Menschen verletzt worden. Ein 64-jähriger Autofahrer sei am Freitagnachmittag in Richtung Wolgast kurz vor dem Ortseingang Gribow auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Das Auto des Mannes prallte mit einem anderen Wagen zusammen, an dessen Steuer eine 49-Jährige saß. Vier Personen aus den beiden Autos wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße 111 war nach dem Unfall für 90 Minuten voll gesperrt. Warum der 64-Jährige von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar.

