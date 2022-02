Frontalzusammenstoß in Niederbayern: Frau schwer verletzt

Eine Frau ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag sagte, wollte die Autofahrerin auf die Auffahrt der Autobahn 3 in Metten (Landkreis Deggendorf) auffahren. Beim Einbiegen habe sie am Samstagvormittag ein entgegenkommendes Auto übersehen. Der Fahrer des zweiten Wagens zog sich leichte Verletzungen zu, wie es hieß.

