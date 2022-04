Die Fahrerin eines Transporters hat auf der Bundesstraße 192 bei Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) trotz Verbots überholt und so einen schweren Unfall verursacht. Sie und der Fahrer eines entgegenkommenden Autos seien dabei am Donnerstagabend schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium in Neubrandenburg mit. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholen hatte der Transporter zunächst ein Auto touchiert und war dann mit dem Wagen im Gegenverkehr frontal zusammengestoßen. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die B192 zwischen Ave und Penzlin war für gut drei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf zunächst 25.000 Euro.

