Frontalzusammenstoß von zwei Lastwagen: Fahrer eingeklemmt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Lastwagen auf einer Bundesstraße im Landkreis Augsburg ist ein Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Zum Zustand des Mannes sei noch nichts bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der Unfall ereignete sich in einer Baustelle zwischen Langweid und Biberbach. Die Bundesstraße wurde nach der Kollision am frühen Donnerstagmorgen für Bergungsarbeiten zunächst komplett gesperrt. Wieso die zwei Lastwagen zusammenstießen, war zunächst unklar.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Lastwagen auf einer Bundesstraße im Landkreis Augsburg ist ein Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Zum Zustand des Mannes sei noch nichts bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der Unfall ereignete sich in einer Baustelle zwischen Langweid und Biberbach. Die Bundesstraße wurde nach der Kollision am frühen Donnerstagmorgen für Bergungsarbeiten zunächst komplett gesperrt. Wieso die zwei Lastwagen zusammenstießen, war zunächst unklar.