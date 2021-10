Frostnacht in Thüringen: Wetterumschwung ab Montag erwartet

Thüringen hat die erste nennenswert frostige Nacht dieses Herbsts erlebt. Am Sonntagmorgen wurden in Olbersleben (Kreis Sömmerda), Bad Berka (Weimarer Land) und in Eisenach jeweils minus 5,2 Grad Celsius am Boden gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage mitteilte. In Bad Lobenstein waren es minus 4,7 Grad. Auch in zwei Metern Höhe lagen die Temperaturen vielerorts noch im Bereich zwischen minus 2,1 (Erfurt) und minus 2,8 Grad (Bad Lobenstein). So manche bereifte Autoscheibe musste frei gekratzt werden. Nicht ganz so kalt war es in den höheren Lagen.

Thüringen hat die erste nennenswert frostige Nacht dieses Herbsts erlebt. Am Sonntagmorgen wurden in Olbersleben (Kreis Sömmerda), Bad Berka (Weimarer Land) und in Eisenach jeweils minus 5,2 Grad Celsius am Boden gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage mitteilte. In Bad Lobenstein waren es minus 4,7 Grad. Auch in zwei Metern Höhe lagen die Temperaturen vielerorts noch im Bereich zwischen minus 2,1 (Erfurt) und minus 2,8 Grad (Bad Lobenstein). So manche bereifte Autoscheibe musste frei gekratzt werden. Nicht ganz so kalt war es in den höheren Lagen.

Auch in der Nacht zum Montag soll es nochmals frostig werden. Danach erwarten die Meteorologen einen Wetterumschwung mit wolkigen und deshalb nicht mehr so kalten Nächten, Regen, wenig Sonne und Tagestemperaturen von maximal 10 Grad Celsius. «Das ist für diese Jahreszeit völlig normal», sagte Meteorologe Thomas Hain. Nach einer Überraschung durch Schnee - wie in früheren Jahren auch schon mal Mitte Oktober - sehe es derzeit aber nicht aus.