Frühjahr Wetter bleibt ungemütlich: Sonne kommt in der nächsten Woche

In den kommenden Tagen soll es vor allem bewölkt werden und zeitweise regnen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kommt aus dem Westen und Südwesten ein starker Wind, im höheren Bergland werden am Mittwoch Sturmböen erwartet. Die Temperaturen steigen morgen und Donnerstag auf bis zu 13 Grad. Im Chiemgau soll sich am Donnerstag bei etwa 15 Grad auch die Sonne zeigen. Für Mittwoch sind Temperaturen bis zu 16 Grad gemeldet, nachmittags kommt trotz Regens zeitweise die Sonne heraus. Nachts gehen die Temperaturen auf ein bis acht Grad zurück.

Der Frühling kommt nach Angaben des DWD wohl in der nächsten Woche. Der Trend für die nächsten zehn Tage zeigt einen Temperaturanstieg für Montag und Dienstag nächster Woche auf knapp über 20 Grad. Am kommenden Wochenende soll es allerdings noch einmal kräftiger regnen.