Bei der Aktion «Hamburg räumt auf» haben mehr als 68 000 Menschen rund 126 Tonnen Müll gesammelt. Zehn Tage lang hatten sie auf öffentlichen Flächen Abfall weggeräumt, wie die Stadtreinigung am Montag mitteilte. «Ich bin sehr glücklich, dass wir nach zwei Jahren mit pandemiebedingt kleineren Veranstaltungen im Herbst jetzt zu alter Größe bei der Frühjahrsputzaktion zurückfinden konnten», erklärte Geschäftsführer Rüdiger Siechau. Im vergangenen Herbst hatten sich mehr als 47 000 Menschen beteiligt. In diesem Frühjahr fand die jährliche Müllsammel-Aktion zum 25. Mal statt.

Beim diesjährigen Frühjahrsputz sei, wie auch schon in vergangenen Jahren, weniger Müll pro Kopf gesammelt worden. Durchschnittlich seien pro Teilnehmer 1,8 Kilogramm Müll zusammengekommen. Auch in den Hamburger Gewässern wurde nach Unrat gesucht - so brachten Taucher einen versenkten Elektroroller an Land.

«Hamburg räumt auf» ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (NABU) in Hamburg.