FSV Mainz 05 darf gegen Köln 30.000 Zuschauer empfangen

Der FSV Mainz 05 darf im nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 21. November (17.30 Uhr/DAZN) bis zu 30.000 Zuschauer zulassen. Darauf verwies der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit Blick auf die seit Montag gültige Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz. Diese sieht keine Obergrenze für Fans mehr vor.

Die Mainzer hatten zuletzt beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach einen Saisonrekord von 25.000 Besuchern verzeichnet. Weiter gibt es einen großen 2G-Bereich, wo nur Genesene und Geimpfte ins Stadion dürfen, und einen kleineren 3G-Bereich. Die Sitzordnung im Schachbrettmuster im 3G-Bereich bleibe bestehen. Deshalb kann die Mewa Arena auch nicht alle 33.000 Plätze belegen. Lediglich die bisher festgeschriebene Höchstgrenze für Getestete (maximal 1000 Tickets) entfällt.