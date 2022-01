FSV Zwickau bezwingt nächsten Favoriten

Zweiter Sieg in Serie: Der FSV Zwickau hat sich mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig Luft im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga geschaffen. Am Mittwochabend besiegten die Westsachsen die favorisierten Niedersachsen durch einen Treffer von Johan Gomez (9.) und kletterten damit auf Rang zwölf, während Braunschweig den Sprung auf den direkten Aufstiegsrang zwei verpasste. Am vergangenen Wochenende hatte Zwickau bereits beim SV Meppen gewonnen (3:1).

Zweiter Sieg in Serie: Der FSV Zwickau hat sich mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig Luft im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga geschaffen. Am Mittwochabend besiegten die Westsachsen die favorisierten Niedersachsen durch einen Treffer von Johan Gomez (9.) und kletterten damit auf Rang zwölf, während Braunschweig den Sprung auf den direkten Aufstiegsrang zwei verpasste. Am vergangenen Wochenende hatte Zwickau bereits beim SV Meppen gewonnen (3:1).

Nachdem die Anfangsphase den Gästen gehörte, schlug der FSV mit der ersten klaren Gelegenheit zu. Gomez versenkte eine Flanke von Yannik Möker volley im Braunschweiger Tor. Auch danach drängte die Eintracht, Zwickau hatte aber immer eine Lösung parat. Zum Ende der ersten Hälfte behinderten viele kleine Fouls den Spielfluss.

Nach dem Wechsel verhinderte FSV-Angreifer Dominic Baumann (48.) auf der Linie den Ausgleich, nachdem Torhüter Johannes Brinkies nach einer starken Parade bereits geschlagen war und den Nachschuss von Sebastian Müller nicht mehr hätte parieren können. In der Folge häuften sich Braunschweiger Möglichkeiten. So scheiterte Jomaine Consbruch (57.) erst an Brinkies und im Nachsetzen am Pfosten. Vom FSV waren gefährliche Offensivaktionen kaum noch zu sehen, allerdings schaffte es das Team von Trainer Joe Enochs aber auch, den Ball oftmals weit genug vom eigenen Gehäuse fern zu halten.