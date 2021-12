Füchse-Spiel in Mannheim wegen Corona-Fällen abgesagt

Füchse-Spiel in Mannheim wegen Corona-Fällen abgesagt

Das Auswärtsspiel der Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen ist am Samstag nur wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt worden. Bei den Berlinern ergab eine Testung am Samstag drei positive Corona-Fälle im Team. «Es ist die einzig richtige Entscheidung, das Spiel nicht anzupfeifen. Die Gesundheit aller Spieler auf dem Spielfeld inklusive der Rhein-Neckar Löwen hat hier absolute Priorität», sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.

Das Auswärtsspiel der Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen ist am Samstag nur wenige Stunden vor Spielbeginn abgesagt worden. Bei den Berlinern ergab eine Testung am Samstag drei positive Corona-Fälle im Team. «Es ist die einzig richtige Entscheidung, das Spiel nicht anzupfeifen. Die Gesundheit aller Spieler auf dem Spielfeld inklusive der Rhein-Neckar Löwen hat hier absolute Priorität», sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar.

Die Schnelltests am Freitag waren im ganzen Team noch negativ ausgefallen. Bei den Füchsen ist die gesamte Mannschaft vollständig geimpft. Dennoch ergab eine weitere Testung vom Samstag die drei positiven Fälle, die anschließend durch einen PCR-Test bestätigt wurden.

Weitere Schnelltests vor Ankunft in der Halle ergaben dann weitere positive Befunde innerhalb der Mannschaft. Daraufhin musste die Partie bei den Löwen abgesagt werden, weil eine weitere Kettenreaktion innerhalb des Teams nicht ausgeschlossen werden konnte. «Wir hoffen, dass keine positiven Fälle dazukommen, was leider durchaus möglich ist», sagte Kretzschmar.