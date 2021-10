Füchse wollen Serie ausbauen: «Wieder an die Grenze gehen»

Jaron Siewert will sich nicht blenden lassen. Nach dem Remis im Spitzenspiel gegen Kiel steht für seine Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga wieder der Alltag an. Am Donnerstag müssen die drittplatzierten und bisher in neun Spielen ungeschlagenen Berliner beim Tabellen-16. TSV Hannover-Burgdorf (19.05/Sky) ran. «Aufgrund ihrer vielen Verletzten haben sie noch nicht so zu ihrem Spiel gefunden. Aber sie haben natürlich sehr gefährliche Spieler in ihren Reihen. Da darf man sich nicht von irgendwelchen Tabellenkonstellationen täuschen lassen», sagte Siewert.

Die Füchse sind auch gewarnt, weil sie in der vergangenen Saison erst Sekunden vor Schluss durch einen Treffer von Marko Kopljar ein Remis hatten retten können. Deshalb erwarten die Berliner auch dieses Mal wieder einen sehr aggressiven Gegner.

Siewert wird dabei wohl auf den vollen Kader zurückgreifen können. «Jetzt jemandem eine Pause zu geben, wäre der falsche Zeitpunkt», sagte der 27-Jährige und forderte: «Wir müssen unter Beweis stellen, dass wir wirklich jetzt auf einem Niveau angekommen sind, solche Spiele positiv zu gestalten.»

Volle Fokussierung ist die Devise nach dem Topspiel am vergangenen Sonntag nun gegen eine Mannschaft aus den unteren Tabellenregionen. «Wir müssen so geschlossen und emotional auftreten, wie in den letzten Spielen. Und wir müssen wieder an die Grenze gehen, was das Tempo angeht», sagte Siewert. Denn auch im Spiel gegen Kiel sah er noch Verbesserungspotenzial - besonders im Angriff. «Da wollen wir wieder flüssiger spielen», meinte Siewert.