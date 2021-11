Fünf «Thomas Mann Fellows» für 2022 ausgewählt

Fünf neue «Thomas Mann Fellows» sind für einen Aufenthalt im ehemaligen Wohnhaus des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann in Los Angeles nominiert worden. Die Archäologin Sunhild Kleingärtner, der Bibliothekar und Wissenshistoriker Ulrich Johannes Schneider, die Architektin Rosario Talevi, die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Swenja Zaremba sowie die Innovationsforscherin Rubina Zern-Breuer werden sich 2022 in mehrmonatigen Aufenthalten wissenschaftlichen Fragen widmen, teilte der Verein Villa Aurora & Thomas Mann House am Mittwoch in Berlin mit.

So erforsche etwa Kleingärtner, wie das gesellschaftliche Vertrauen in die Institution Museum gestärkt werden kann. Schneider untersuche, wie man aus der international unterschiedlichen Nutzung von Bibliotheken ihre Funktion und Rolle in der Gesellschaft definieren könne.

Die ehemalige Thomas-Mann-Residenz in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, war von der Bundesrepublik erworben und im Juni 2018 als transatlantische Begegnungsstätte eröffnet worden. Der vor den Nazis ins Exil geflohene Schriftsteller Thomas Mann (1875-1955) hatte dort zwischen 1942 und 1952 gelebt. Das Haus der Familie Mann war damals Treffpunkt berühmter Künstler und Intellektueller.

Der Verein Villa Aurora & Thomas Mann House vergibt auch Stipendien in der Künstlerresidenz Villa Aurora, dem ehemaligen Exildomizil des Schriftstellers Lion Feuchtwanger (1884-1958). Der Verein wird unter anderem vom Auswärtigen Amt und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.