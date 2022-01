Fünf Menschen bei Brand in Hannover verletzt

Fünf Menschen, darunter zwei Kinder, sind bei einem Brand in Hannover verletzt worden. Anwohner hatten Sonntagfrüh wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus die Einsatzkräfte alarmiert, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Als die Brandbekämpfer eintrafen, war bereits das gesamte Treppenhaus stark verqualmt, sodass den Bewohnern der Fluchtweg abgeschnitten war. Eine 32 Jahre alte Mutter mit zwei Kindern im Alter von zwei und zehn Jahren stand am Fenster einer Nachbarwohnung zur Brandstelle und rief um Hilfe. Die Feuerwehr rettete die Bewohner und löschte den Zimmerbrand.

Die Mutter, die beiden Kinder, sowie ein 49 Jahre alter Mann und eine 52 Jahre alte Frau kamen nach Polizeiangaben in Krankenhäuser. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Feuerwehr rund 80 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.