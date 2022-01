Fünf Menschen bei Unfall in Norderstedt verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 432 sind in Norderstedt am Samstagabend fünf Menschen verletzt worden. In einem Fall handle es sich um schwere Verletzungen, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle am Sonntag. Angaben zum Unfallhergang lagen der Leitstelle nicht vor. Wie das «Hamburger Abendblatt» berichtete, waren aus unbekanntem Grund ein Wagen und ein Transporter kollidiert. Das Auto soll mit hohem Tempo in das Heck des Pritschenwagens gefahren sein.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 432 sind in Norderstedt am Samstagabend fünf Menschen verletzt worden. In einem Fall handle es sich um schwere Verletzungen, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle am Sonntag. Angaben zum Unfallhergang lagen der Leitstelle nicht vor. Wie das «Hamburger Abendblatt» berichtete, waren aus unbekanntem Grund ein Wagen und ein Transporter kollidiert. Das Auto soll mit hohem Tempo in das Heck des Pritschenwagens gefahren sein.