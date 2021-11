Fünf Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Schulenburgbrücke in Berlin-Spandau sind fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war am späten Nachmittag ein mit vier Personen besetzter Wagen in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Lastwagen zusammengestoßen. Drei der Insassen wurden dabei schwer, eine Person leicht verletzt. Alle mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Zudem wurde ein Passant durch den Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kräften im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall an der Schulenburgbrücke in Berlin-Spandau sind fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war am späten Nachmittag ein mit vier Personen besetzter Wagen in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Lastwagen zusammengestoßen. Drei der Insassen wurden dabei schwer, eine Person leicht verletzt. Alle mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Zudem wurde ein Passant durch den Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kräften im Einsatz.