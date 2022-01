Fünf Verletzte bei Brand in Frankfurter Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt sind insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Eine Frau, die den Bewohnern der brennenden Wohnung helfen wollte, wurde in der Nacht auf Freitag vor Ort reanimiert, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie sei außer Lebensgefahr und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die weiteren Verletzten kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ebenfalls in Krankenhäuser.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt sind insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Eine Frau, die den Bewohnern der brennenden Wohnung helfen wollte, wurde in der Nacht auf Freitag vor Ort reanimiert, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie sei außer Lebensgefahr und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die weiteren Verletzten kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ebenfalls in Krankenhäuser.

Die Inhaber der brennenden Wohnung konnten das Gebäude eigenständig verlassen, hieß es weiter. Der Rauch habe sich im Treppenhaus ausgebreitet. Alle Bewohner hätten das Haus verlassen müssen. Die betroffene Wohnung sei unbewohnbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Feuer in der Nacht löschen können, so der Sprecher. Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Weitere Details blieben zunächst offen.