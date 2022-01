Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos auf Kreuzung

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung bei Hohenerxleben im Salzlandkreis sind fünf Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Ein 23-Jähriger hatte dem auf einer Landstraße fahrenden Pkw einer vierköpfigen Familie die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug, in dem ein Elternpaar und ihre zwei Söhne saßen, habe sich aufgrund der Kollision überschlagen und war auf dem Dach liegengenlieben. Die 37-jährige Fahrerin und ihre Familie seien durch Ersthelfer mit Verletzungen aus dem Auto befreit worden - auch der Unfallverursacher sei verletzt worden. Alle seien nach dem Unfall am Samstagnachmittag in Krankenhäuser gekommen, hieß es.

