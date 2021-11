Fünf Verletzte nach Auffahrunfall mit vier Autos auf der A4

Auf der Autobahn 4 bei Chemnitz sind bei einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen insgesamt fünf Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Aus bisher ungeklärter Ursache hielt die 52-jährige Fahrerin eines Autos am Montagabend unvermittelt auf der linken Fahrspur an, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin kam es zu einer Kettenreaktion - insgesamt vier Autos stießen zusammen. Der Wagen der 52-Jährigen gehörte nicht dazu. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Alter und Geschlecht der verletzten Personen waren zunächst unbekannt. Wegen Bergungsarbeiten musste die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden.

Auf der Autobahn 4 bei Chemnitz sind bei einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen insgesamt fünf Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Aus bisher ungeklärter Ursache hielt die 52-jährige Fahrerin eines Autos am Montagabend unvermittelt auf der linken Fahrspur an, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin kam es zu einer Kettenreaktion - insgesamt vier Autos stießen zusammen. Der Wagen der 52-Jährigen gehörte nicht dazu. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Alter und Geschlecht der verletzten Personen waren zunächst unbekannt. Wegen Bergungsarbeiten musste die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden.