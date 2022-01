Fünf Verletzte nach schwerem Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der A33 nahe Halle (Westfalen) in der Nacht zum Sonntag ist der Unfallverursacher schwer verletzt worden. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der 27-jährige Unfallfahrer kam demnach von der Autobahn ab und kollidierte mit einer Betonschutzwand. Daraufhin wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kam zum Stehen und wurde von dem Auto eines 52-jährigen Fahrers mit drei weiteren Insassen gerammt. Die Autobahn blieb in Richtung Brilon für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 60.000 Euro.

