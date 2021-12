Fünfjähriger in Hallenbad ertrunken

Ein fünf Jahre alter Junge ist in einem Hallenbad im schwäbischen Biberach ertrunken. Eine Frau habe das Kind leblos im Wasser entdeckt und herausgezogen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Junge habe noch nicht schwimmen können und an einem Wasserorientierungskurs teilgenommen. Versuche eines Zeugen und einer Notärztin, den Jungen wiederzubeleben, seien gescheitert. Die genauen Umstände des Todes des Jungen waren zunächst unklar. Ermittler haben laut Polizei bereits mehrere Zeugen befragt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Junge obduziert werden. Der Südwestrundfunk (SWR) hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

