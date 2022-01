Fünfköpfige Familie bei Unfall zum Teil schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern und den Eltern hat sich in der Nacht zu Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) zum Teil schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei habe die 40-jährige Fahrerin aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto sei dann von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Ein dreijähriger Junge habe sich schwer verletzt, ein zehn- und ein siebenjähriger Junge leicht. Auch der 38-jährige Vater sowie die Mutter hätten sich leichte Verletzungen zugezogen.

