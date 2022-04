Wegen eines brennenden Lastwagenanhängers auf der Autobahn 4 zwischen Wildeck-Hönebach und Friedewald ist es am frühen Mittwochmorgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die A4 war in Fahrtrichtung Kirchheim im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg zunächst voll gesperrt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Verkehr habe sich kilometerlang gestaut.