Der TSV 1860 München muss langfristig auf Ersatztorwart György Szekely verzichten. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, hat sich der Ungar im Spiel der zweiten Mannschaft gegen den TSV Kottern (2:2) am Sonntag eine «schwerere Muskel-Sehnenverletzung» zugezogen. Szekely musste in der 78. Minute ausgewechselt werden. Der 26-Jährige wird nun mehrere Monate fehlen. Seine weitere Behandlung wird noch festgelegt.

Der TSV 1860 München muss langfristig auf Ersatztorwart György Szekely verzichten. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, hat sich der Ungar im Spiel der zweiten Mannschaft gegen den TSV Kottern (2:2) am Sonntag eine «schwerere Muskel-Sehnenverletzung» zugezogen. Szekely musste in der 78. Minute ausgewechselt werden. Der 26-Jährige wird nun mehrere Monate fehlen. Seine weitere Behandlung wird noch festgelegt.