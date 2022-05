Mittelfeldspieler Janik Haberer wird den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg aller Voraussicht nach zum Saisonende verlassen. «Es sieht so aus, dass - es ist nicht festgeschrieben bis jetzt - der Janik den Verein aller Wahrscheinlichkeit nach verlässt und eine neue Herausforderung sucht», sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. «Das ist okay. Er hat viele Jahre hier gespielt. Er hat sich voll für uns eingesetzt und wir haben uns voll für ihn eingesetzt.» Es sei für den Spieler, dessen Vertrag endet, «nicht immer ganz einfach» gewesen.