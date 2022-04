RB Leipzig Serie will gegen Hoffenheim fortsetzen

Fußball-Bundesliga RB Leipzig Serie will gegen Hoffenheim fortsetzen

Der seit elf Spielen ungeschlagene Vizemeister RB Leipzig will seine Erfolgsserie gegen die TSG 1899 Hoffenheim fortsetzen. Vor dem Duell zum Abschluss des 28. Spieltages der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beklagen die Gäste mindestens acht Ausfälle aufgrund von Sperren, Verletzungen und Coronaerkrankungen. «Die Ausfälle sind extrem. Ihr Kader ist aber immer noch breit genug», sagte RB-Trainer Domenico Tedesco. Der 36-Jährige kann gegen die TSG wieder auf Stürmer Yussuf Poulsen und Mittelfeldspieler Tyler Adams setzen, die nach Verletzungen in den Kader zurückkehren.

