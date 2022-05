West Ham Uniteds Cheftrainer David Moyes ist erstaunt über die Entwicklung seines Teams bis hin zu einem Europa-League-Halbfinalisten. «Es ist noch nicht lange her, dass wir gegen den Abstieg gekämpft haben. Es war ein großartiger Aufschwung seitdem, und ich sehe keinen Grund, warum dieser nicht fortgesetzt werden sollte», sagte Moyes am Mittwochabend nach der Ankunft in Frankfurt am Main. Im WM-Stadion von 2006 spielen die Eintracht und West Ham am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) um die Teilnahme am Europa-League-Finale. Dieses wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.