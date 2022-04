Anhänger von Borussia Dortmund sind vor dem Spiel gegen RB Leipzig durch die Stadt zum Stadion gezogen. Der Fan-Marsch setzte sich am Samstagnachmittag in Bewegung, wenige Stunden vor Anpfiff. Zeitweise war an der Spitze des Trosses ein Banner zu lesen, auf dem «Für immer Westfalenstadion» stand. Auch Pyrotechnik war zu sehen.

Anhänger von Borussia Dortmund sind vor dem Spiel gegen RB Leipzig durch die Stadt zum Stadion gezogen. Der Fan-Marsch setzte sich am Samstagnachmittag in Bewegung, wenige Stunden vor Anpfiff. Zeitweise war an der Spitze des Trosses ein Banner zu lesen, auf dem «Für immer Westfalenstadion» stand. Auch Pyrotechnik war zu sehen.

Das Spiel markierte für viele Fußball-Anhänger einen atmosphärischen Wendepunkt. Erstmals nach 763 Tagen und vielen coronabedingten Einschränkungen waren wieder ausverkaufte Ränge möglich. Der schwarz-gelbe Marsch lief nach ersten, vorläufigen Erkenntnissen der Polizei ohne größere Störungen ab.

Mit dem Ende vieler Corona-Auflagen hatten auch die BVB-Ultras ihre bisherige Verweigerungshaltung abgelegt. Um den Festtag gebührend zu feiern, waren der Fan-Marsch - der vor der Pandemie Normalität war - und eine Choreographie auf der bekannten Südtribüne geplant worden.