Der FC Bayern München muss um das Weiterkommen in der Champions League bangen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor am Mittwoch nach einer schwachen Vorstellung das Viertelfinal-Hinspiel beim spanischen Club FC Villarreal 0:1 (0:1) und steht damit vor dem Rückspiel am nächsten Dienstag unter Druck. Damit droht der mögliche Halbfinal-Kracher gegen den FC Liverpool auszufallen. Die Elf von Jürgen Klopp hatte am Dienstag 3:1 in Lissabon gewonnen.

Der FC Bayern München muss um das Weiterkommen in der Champions League bangen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verlor am Mittwoch nach einer schwachen Vorstellung das Viertelfinal-Hinspiel beim spanischen Club FC Villarreal 0:1 (0:1) und steht damit vor dem Rückspiel am nächsten Dienstag unter Druck. Damit droht der mögliche Halbfinal-Kracher gegen den FC Liverpool auszufallen. Die Elf von Jürgen Klopp hatte am Dienstag 3:1 in Lissabon gewonnen.

Es war die erste Münchner Auswärts-Niederlage in der Champions League seit September 2017. Arnaut Danjuma erzielte in der achten Minute den Siegtreffer für die Spanier, die im Achtelfinale bereits Juventus Turin ausgeschaltet hatten. Im zweiten Durchgang waren die Münchner mit dem Ergebnis noch gut bedient.