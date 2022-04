Club-Präsident Peter Fechner hat der Familie von Joachim Streich nach dem Tod des Fußball-Idols sein Beileid und Mitgefühl ausgedrückt. «Die Nachricht vom Tod unserer Vereinslegende Achim Streich hat den gesamten 1. FC Magdeburg tief getroffen. Wir sind geschockt und in diesen schweren Stunden im Gedanken bei seiner Familie. Achim Streich ist eine wahre Legende, seine Leistungen für den FCM und die Nationalmannschaft werden niemals vergessen», sagte Fechner am Samstag. «Er war ein feiner Mensch, immer ehrlich und mit einem offenen Ohr für die Anliegen seiner Mitmenschen. Achim, Du wirst im Herzen bei uns bleiben - für immer.»

Streich war in der Nacht zum Samstag im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Der frühere Stürmer lief 102-mal für die DDR auf und erzielte dabei 55 Tore. Hinzu kommen 229 Tore in 378 Spielen der Oberliga. Streich spielte in seiner Karriere zunächst für Hansa Rostock, ehe er in Magdeburg seine erfolgreichste Zeit erlebte.