Fußball-Drittligist FSV Zwickau setzt weiter auf die Dienste von Mike Könnecke. Am Freitag gaben die Westsachsen bekannt, dass die im Kontrakt des 33-Jährigen enthaltene Option auf Vertragsverlängerung um ein Jahr gezogen wird. Der Mittelfeldspieler geht damit in seine siebte Spielzeit beim FSV. Nach seinem Wechsel im Sommer 2016 vom FC Erzgebirge Aue absolvierte der gebürtige Wolfsburger bislang 171 Pflichtspiele für Zwickau, markierte sieben Tore und war an weiteren 13 Treffern direkt beteiligt. Die Vertragsverlängerung mit Könnecke ist die erste Personalentscheidung beim FSV für die neue Saison.

