Die HSV-Panthers treffen im Halbfinale um die deutsche Futsal-Meisterschaft auf den Stuttgarter Futsal-Club. Die erste Partie findet am 7. Mai (18.00 Uhr) in der CU-Arena in Hamburg statt, das Rückspiel ist für den 14. Mai (18.00 Uhr) terminiert. Die Panthers hatten sich im Viertelfinale gegen Bielefeld durchgesetzt. Titelfavorit Stuttgart feierte zwei klare Siege gegen den 1. FC Penzberg.