Der FC Energie Cottbus greift nach zweijähriger Abstinenz im Endspiel wieder nach dem Brandenburger Fußball-Landespokal. Im Halbfinale setzten sich die Lausitzer am Samstag gegen den Regionalliga-Kontrahenten SV Babelsberg 03 mit 2:0 (2:0) durch. Vor 4249 Zuschauern im Stadion der Freundschaft in Cottbus erzielten Nikoas Zografakis (30. Minute) und Erik Engelhardt (36.) die Treffer für die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz. «Das ist wichtig für den Verein und wichtig für die Region», sagte Wollitz nach dem Spiel

Der FC Energie Cottbus greift nach zweijähriger Abstinenz im Endspiel wieder nach dem Brandenburger Fußball-Landespokal. Im Halbfinale setzten sich die Lausitzer am Samstag gegen den Regionalliga-Kontrahenten SV Babelsberg 03 mit 2:0 (2:0) durch. Vor 4249 Zuschauern im Stadion der Freundschaft in Cottbus erzielten Nikoas Zografakis (30. Minute) und Erik Engelhardt (36.) die Treffer für die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz. «Das ist wichtig für den Verein und wichtig für die Region», sagte Wollitz nach dem Spiel

Energie Cottbus hatte in den vergangenen beiden Jahren jeweils den Finaleinzug verpasst. Es war das Duell der beiden Rekordpokalsieger des Landes Brandenburg. Der SV Babelsberg hat sich die Trophäe bereits zehn Mal gesichert, Energie Cottbus ist neunfacher Pokalgewinner. Beide Regionalligisten hatten auch diesmal den Pokalsieg und die Teilnahme am DFB-Pokal als Ziel ausgegeben. Vor allem Energie Cottbus setzt große Hoffnungen in diese Zusatzeinnahme bei der mittelfristig angestrebten Rückkehr in den Profifußball.

Das Endspiel findet am 21. Mai in Luckenwalde statt. Es wird auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des bundesweiten Finaltages der Amateure ausgetragen. Am Rande der Partie teilte Energie Cottbus mit, dass der Sportliche Leiter Maximilian Zimmer den Verein nach der Saison verlassen wird.