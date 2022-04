RB Leipzig hat zum dritten Mal das Finale des DFB-Pokals erreicht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich im Halbfinale am Mittwochabend mit 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Union Berlin durch und trifft im Endspiel am 21. Mai in Berlin auf den SC Freiburg. Sheraldo Becker (25.) brachte die Gäste in Führung. RB gelang der Ausgleich durch einen von Andres Silva (61.) verwandelten Foulelfmeter. In der Nachspielzeit sorgte Emil Forsberg mit seinem Kopfball-Tor für die Entscheidung. Final-Gegner SC Freiburg hatte am Tag zuvor beim Zweitligisten Hamburger SV mit 3:1 gewonnen und steht erstmals im Pokal-Endspiel.