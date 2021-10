Fußgänger in Düsseldorf unter Straßenbahn eingeklemmt

In der Düsseldorfer Innenstadt ist am Freitag ein Fußgänger unter eine Straßenbahn geraten. Der lebensgefährlich Verletzte war eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit, wie diese am Abend mitteilte. Die Ursache für den Unfall auf der Graf-Adolf-Straße in Höhe Pionierstraße blieb zunächst unklar. Die Identität des Mannes konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Notfallsanitäter und ein Notfallseelsorger betreuten den Tramfahrer. Von den Fahrgästen sei bei dem Unfall gegen 18.40 Uhr niemand verletzt worden.

In der Düsseldorfer Innenstadt ist am Freitag ein Fußgänger unter eine Straßenbahn geraten. Der lebensgefährlich Verletzte war eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit, wie diese am Abend mitteilte. Die Ursache für den Unfall auf der Graf-Adolf-Straße in Höhe Pionierstraße blieb zunächst unklar. Die Identität des Mannes konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Notfallsanitäter und ein Notfallseelsorger betreuten den Tramfahrer. Von den Fahrgästen sei bei dem Unfall gegen 18.40 Uhr niemand verletzt worden.