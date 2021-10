Fußgänger in Königsbrück angefahren: Schwer verletzt

Ein Mann ist in Königsbrück (Landkreis Bautzen) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am späten Donnerstabend ereignet, teilte die Polizei mit. Nach den Angaben vom Freitag wurde der 23-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann die Straße bei Rot überqueren wollen.

