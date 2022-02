Fußgänger in Lingen von Auto erfasst: Schwer verletzt

In Lingen (Ems) ist ein 31-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er sei am Dienstagabend unvermittelt von einem Supermarktparkplatz auf die Straße getreten, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Demnach konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Sprecherin befand sich der 31-Jährige am frühen Mittwochmorgen noch immer im Krankenhaus. Weil er vermutlich betrunken war, sei eine Blutprobenentnahme angeordnet worden.

