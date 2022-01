Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

In Hohendorf im Erzgebirgskreis ist bei einem Unfall am Montagnachmittag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 59-Jährige war unerwartet auf die Fahrbahn getreten und mit dem Auto einer 82-Jährigen kollidiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Seniorin war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

