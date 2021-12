Fußgänger von Auto angefahren und tödlich verletzt

Bei einem Unfall in Hildburghausen ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der 23-Jährige wurde am Donnerstagabend beim Überqueren der Friedrich-Rückert-Straße von einem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, dort sei er gestorben. Nach den Angaben vom Freitag hatte der 45 Jahre alte Autofahrer den Mann übersehen, der hinter einem entgegenkommenden Lastwagen die Straße betreten hatte. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

