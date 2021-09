Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 25-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Zwickau schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Dienstagmorgen eine Straße überquert und wurde von einem Auto erfasst, das aus einem Parkhaus kam, wie die Polizei berichtete. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

