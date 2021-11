Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist durch einen Zusammenprall mit einem Auto im Moselort Winningen ums Leben gekommen. Der Mann war nach Polizeiangaben vom Sonntag am späten Samstagnachmittag beim Überqueren der Bundesstraße 416 im Landkreis Mayen-Koblenz von dem Fahrzeug erfasst worden. In einem Krankenhaus erlag er später seinen Verletzungen. Die Fahrerin des Autos, die auf der B416 von Koblenz in Richtung Cochem unterwegs war, erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Weitere Einzelheiten teilten die Ermittler zunächst nicht mit.

