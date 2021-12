Fußgänger wird von Auto angefahren und stirbt vor Ort

Ein Fußgänger ist in Adorf (Vogtland) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er starb vor Ort. Der 76-Jährige schob am Samstagabend einen Einkaufswagen in der Nähe eines Supermarktes auf die Bundesstraße 92, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde er vom Wagen einer 63-Jährigen angefahren, die in Richtung Oelsnitz unterwegs war. Der schwer verletzte Mann starb vor Ort. Die B92 war an der Unfallstelle rund drei Stunden lang gesperrt.

