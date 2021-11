Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) angefahren und schwer verletzt worden. Ein 84-Jähriger hatte die 86-Jährige mit seinem Pkw erfasst, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Wie es dazu kommen konnte, wird derzeit noch ermittelt. Die verletzte Seniorin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

