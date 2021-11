Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine junge Fußgängerin ist in Eschweiler von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 19-Jährige wollte am Sonntagabend eine Straße überqueren. Vermutlich wegen der Dunkelheit und leichten Schneeregens übersah eine 76 Jahre alte Autofahrerin die junge Frau, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin versuchte mit ihrem Wagen noch auszuweichen, doch erfasste sie die Fußgängerin. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

