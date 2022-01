Fußgängerin von Auto erfasst: Fahrerflucht

Eine 51 Jahre alte Fußgängerin ist in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der unbekannte Fahrer des Wagens habe seine Fahrt nach der Kollision fortgesetzt und «soll sogar noch beschleunigt haben», teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

