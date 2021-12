G7-Gipfel im Juni 2022 wieder auf Schloss Elmau in Bayern

Der G7-Gipfel führender westlicher Wirtschaftsmächte wird vom 26. bis zum 28. Juni 2022 unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen stattfinden. «Schloss Elmau erfüllt alle logistischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an einen G7-Gipfelort», erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag. Bereits der letzte G7-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft fand im Juni 2015 in dem Luxushotel in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen statt.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder begrüßte die Entscheidung. Man freue sich «sehr auf die ganze Welt, die dann nach Bayern kommt», sagte der CSU-Vorsitzende in München.

Deutschland übernimmt am 1. Januar die Präsidentschaft in der «Gruppe der Sieben», der außerdem die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada angehören. Auch die Europäische Union nimmt an den Gipfeln teil.

Scholz wird erstmals Gastgeber eines so bedeutenden internationalen Treffens sein. Als Finanzminister war er allerdings schon bei mehreren G20-Gipfeln dabei. Außerdem war er beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 als Erster Bürgermeister der Hansestadt mit für die Gipfel-Vorbereitung verantwortlich. Das Treffen wurde von massiven Krawallen mit erheblichen Schäden in der Hamburger Innenstadt überschattet.

Die G7-Gipfel finden schon seit 20 Jahren nicht mehr in großen Städten statt. Für den vorletzten Gipfel hatte die Bundesregierung das Ostseebad Heiligendamm ausgewählt und dann eben Elmau. Hebestreit würdigte in seiner Ankündigung die «landschaftlich reizvolle Kulisse», die schon 2022 einen attraktiven Rahmen für die Gespräche geboten, weltweit einen bleibenden Eindruck hinterlassen und einen reibungslosen Ablauf gewährleistet habe.