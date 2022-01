Garage als Räucherofen genutzt: Feuerwehreinsatz im Vogtland

Eine zum Räucherofen umfunktionierte Garage in Auerbach (Vogtlandkreis) hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Sonntagabend sei sie wegen eines Garagenbrandes alarmiert worden, informierte die Polizeidirektion Zwickau am Montag. Doch der Rauch, der den Helfern beim Öffnen der Garage entgegenschlug, hatte eine andere Ursache: Der Eigentümer räucherte dort größere Mengen Fleisch. Eine Anzeige gebe es deswegen zwar nicht. Doch möglicherweise müsse der Mann für die Kosten des Feuerwehreinsatzes aufkommen, hieß es.

