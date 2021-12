Garg: Ausreichend Impfstoff im Norden für nächste Wochen

Der Vorrat an Corona-Impfstoff in Schleswig-Holstein reicht nach Angaben von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) für die geplanten Impfungen der kommenden Wochen aus. Bis Ende Februar stünden in den Impfstellen insgesamt 720.000 Termine für Menschen über zwölf Jahren zur Verfügung, sofern dafür dann genug Impfstoff geliefert werde, sagte der Minister am Donnerstag im Landtag und bezog sich auf die Debatte der vergangenen Tage um möglicherweise zu geringe Impfstofflieferungen. 338.500 der 720.000 Impftermine seien bereits gebucht. Für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren stünden zusätzlich mehr als 33.000 Termine zur Verfügung.

«Es gibt also nach wie vor genügend freie Termine in den Impfstellen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen», sagte Garg. Alle Bürger könnten sich schnell, unkompliziert und ohne Wartezeit impfen lassen. In Schleswig-Holstein seien immer noch rund 350.000 Menschen nicht gegen das Coronavirus geimpft. «Ich hoffe, dass sie sich zu Impfung entscheiden.»