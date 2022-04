Ein 27-Jähriger ist beim Wandern im Karwendelgebirge (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) tödlich verunglückt. Der Mann war am Donnerstag allein in Richtung westliche Karwendelspitze unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf schneebedecktem Untergrund sei der Wanderer oberhalb der Mittenwalder Hütte über steiles Felsgelände abgestürzt. Er habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.

Ein Familienmitglied hatte den 27-Jährigen als vermisst gemeldet. Die Bergwacht begann in der Nacht auf Freitag mit der Suche, fand den verunglückten Wanderer und konnte nur noch dessen Tod feststellen. Geborgen wurde der 27-Jährige durch die Bergwacht sowie von Mitgliedern der alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd erst am Freitag.